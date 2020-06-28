Son dakika! Galatasaray transfer hamlesi hazırlığında

Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmeleri Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak cinsten. Ligdeki kaderi Başakşehir ile oynayacağı maç sonrası netleşecek olan Cim Bom, bir yandan da yeni sezon planlamasını sürdürmek istiyor. Daha önce Sivasspor'la sezon sonunda sözleşmesi biten Mert Hakan ve Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına varan ancak son dakikada Fenerbahçe'nin araya girmesiyle iki yıldızı elinden kaçıran Sarı-Kırmızılı ekip bu kez sağlam adımlar atıyor. Galatasaray transfer komitesinin sezon sonunu beklemeden yurt içindeki yıldızlarla imza aşamasına gelmeyi planladığı,. daha önce isimleri belirlenen yabancı futbolcularla ilgili temasları da artıracağı öğrenildi.

Galatasaray'ın, Rizespor ile olan sözleşmesini fesheden hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan için dev bir adım atarak transferi gayriresmi olarak tamamladığı ve resmi transfer sezonu başlar başmamaz uzun süreli bir kontratın imzalanacağı ifade ediliyor. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Muslera'ya alternatif arayan yönetimin, kaleci adaylarını da birkaç kişiye kadar indirdiği gelen haberler arasında.

Falcao'nun da olası bir ayrılığına karşın yabancı bir forvet arayışı da sürdürüyor. Alternatiflere göz atan yönetim ve teknik ekip, Diagne'nin son durumunu da gözden geçirecek.

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