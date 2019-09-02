Orta sahaya Nzonzi, Michael Seri ve Lemina gibi isimleri transfer eden Galatasaray, Erzurumsporlu Taylan Antalyalı'yı da kadrosuna katıyor.

Ajansspor'a konuşan Hüseyin Üneş, "Taylan Antalyalı, Galatasaray'a gitmeyi çok istedi. Galatasaray'la anlaşmaya çok yakınız. Taylan, Galatasaray'a gitmek üzere. Son görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Alanyaspor'dan Hasan Ayaroğlu'nu da transfer ettik" dedi.

Galatasaray açıkladı

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun ilk sezonunda 2 milyon TL, ikinci sezonunda 2 milyon 200 bin TL, üçüncü sezonunda 2 milyon 500 bin TL, dördüncü sezonunda ise 3 milyon TL garanti ücret alacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, oyuncuya 4 milyon TL imza parası ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir."

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