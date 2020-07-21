Bu sezonki başarısızlığın sebeplerini gözden geçiren ve bunun gelecek sezona kılavuz olmasını düşünen Galatasaray, kalede yaşadığı sıkıntıyı transferle kapamanın hesaplarını yapıyor. Muslera’nın sakatlanarak takımdan ayrılması sonrasında kaleye geçen Okan Koçuk, bu şansını gerektiği gibi değerlendiremezken, sarı-kırmızılılarda yine ikinci kaleci olarak kalmaya devam edecek. Okan’ın bu performansıyla gelecek sezona başlamak bir risk olarak kabul ediliyor.

Arayışlara başladılar...

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera’nın sakatlığından sonra kaleye geçen ve 7 maçta 15 golü kalesinde gören Okan’ın bu tablosunu hiç beğenmedi. Muslera’nın büyük ihtimal ligin ilk yarısında forma giyemeyeceğini göz önünde bulunduracak olan Galatasaray şimdiden arayışlara başladı. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir’den Volkan Babacan ile Kayserispor’dan Silviu Lung isimlerini liste başına aldı.

Volkan’ın sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması bir avantaj olarak kabul ediliyor. Turuncu-lacivertli oyuncu da uzun süre Başakşehir kalesinde yer almış, sonrasında görevini Mert Günok’a kaptırmıştı.

Her iki kaleci de 31 yaşında. Volkan’ın maç eksiği handikap olarak değerlendiriliyor. Ancak Muslera’nın daha erken döneceği ihtimali ile geçiş süreci için ideal isim gibi görünüyor. Lung ise fazlasıyla beğeniliyor ve maliyeti de uygun... Üstelik sezon bitimiyle birlikte bonservisi elinde olacak. Ancak Muslara’nın dönüşü sonrasında iki yabancı kaleci lüks olarak görülüyor.



















