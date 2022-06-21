Son dakika Galatasaray transfer haberi! Varsa yoksa Jason Denayer

İki farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jason Denayer, Lyon'la sözleşme yenilemedi ve Fransız ekibinden ayrıldı. Bu süreçte Sarı-Kırmızılılar'la iletişime geçen Belçikalı savunmacının, İstanbul'a gelmesi transfer iddialarını güçlendirdi. 11 Haziran'da Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği seçimi kazanan başkan Dursun Özbek, Denayer'i fırsat transferi olarak görüyor.

500 bin Euro...

26 yaşındaki oyuncu ile temaslar kurulurken, aradaki rakam farklılıklarının çok yüksek olmadığı öğrenildi. Tecrübeli stoperin yıllık 2 milyon Euro istediği, Cim Bom'un ise ilk etapta 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında.

Marcao giderse kesin gibi!

Bu hafta içerisinde deneyimli futbolcuyla resmi görüşmelerin yapılacağı kaydedilirken, Marcao'nun da ayrılık ihtimalinin kuvvetlenmesi sonrasında, Galatasaray'ın transferde iştahının kabardığı belirtiliyor. Marcao'nun transferi kesinleşirse Denayer için tüm şartlar zorlanacak.

Yeniden dönmek istiyor

2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında iki farklı dönemde kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen Belçikalı futbolcu, kısa sürede taraftarın sevgilisi olmuştu. Galatasaray, Denayer'in takımda kalmasını istese de 2018'de City, tecrübeli oyuncuyu Lyon'a 10 milyon Euro'ya satmıştı. Hatta transferin belirsiz olduğu süreçte 26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'ı havaalanında beklediği görüntüler de çok konuşulmuştu. Şu anda İstanbul'da olan başarılı stoperin yeniden Cim Bom'a dönmeye çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.