Galatasaray 'da gündemin ilk sırasında kadroya yapılacak takviyeler var. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen Domenec Torrent, transfer raporunu yönetime sundu.

Trtspor'un haberine göre; İspanyol teknik adamın, ön libero ve kaleci alınmasını istediği öğrenildi. 59 yaşındaki teknik adamın, ön libero tarifini fizik gücü ve kesici özelliği iyi olan bir oyuncu şeklinde yaptığı ifade edildi.

Muslera’nın sakatlığının devam ettiği süreçte ise kaleci için Sergio Rico isminin konuşulduğu kaydedildi. Torrent’in, Paris Saint Germain forması giyen İspanyol file bekçisini kadroda görmek istediği belirtildi.

2020 yılında Sevilla’dan 5 milyon avroya transfer olan Rico, bu sezon sadece 1 maçta forma giydi.

Galatasaray yönetimi de kadroya takviye şartları hakkında Torrent’e bilgi verdi. Başkan Burak Elmas, önceliklerinin kontenjanı boşaltmak ve bütçe oluşturmak olduğunu söyledi.

Elmas, kadrodaki bazı isimler ayrıldıktan sonra transfer yapılabileceğinin altını çizdi.

Domenec Torrent de transferler gerçekleşene kadar bazı eksiklere kadro içinden çözüm üretebileceğini dile getirdi.

Bu arada İspanyol teknik adamın, antrenmanlarda genç oyuncularla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.