Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao ile birlikte savunmanın göbeğinde görev verdiği Luyindama'nın Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme turundaki PSV maçlarında sergilediği performanstan memnun kalmamış ve hızlı bir stoper alınmasını istemişti. Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine aldığı isimlerden biri de Tottenham'ın genç oyuncularından Japhet Tanganga olmuştu. Oyuncuyla her konuda anlaşan Galatasaray 22 yaşındaki stoperi önümüzdeki sezon için kiralayıp sonrasında da bonservisini 6 milyon Euro'ya almak için opsiyonlu bir sözleşme teklifi hazırlamıştı. Ancak İngiliz ekibinin Tanganga'nın bonservisini vermek istemediği öğrenildi.





'Kiralık da olsa alalım'

22 yaşındaki oyuncunun potansiyeli nedeniyle haklarını devretmek istemeyen Tottenham'ın bu tutumu sonrası Fatih Terim'in Sarı-Kırmızılı yönetime Tanganga için "Kiralık da olsa alalım" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi. Terim'in Tanganga'daki ısrarı nedeniyle yönetimin yeni bir teklifle Premier Lig ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Bu teklifte sezon sonuna kadar Tanganga'nın kiralanması için 1.4 milyon Euro önerileceği ve opsiyon ısrarının olmayacağı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başlayana kadar bu transferi bitirmek için tüm kozlarını oynayacağı kaydedildi.

Premier Lig'de 6 maç

Tanganga geçtiğimiz sezon Tottenham'da 6 Premier Lig maçına çıktı. Bu maçların tamamında ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu stoper olmasına rağmen sağ bek olarak görev yaptı. Tottenham savunmada farklı bölgelerde forma giyebilen oyuncusunu gelecek vadettiği için bonservisiyle göndermeye sıcak bakmıyor.

Metin Karabaş



