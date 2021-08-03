Son dakika Galatasaray transfer haberi! Sürpriz stoper girişimi...

Galatasaray 'da transfer gündemi stoper takviyesi üzerine yoğunlaştı. Teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle geniş bir liste üzerinde çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar, Tottenham forması giyen Tanganga ile prensip anlaşması sağladı. 22 yaşındaki İngiliz stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi'nin, Tottenham'la pazarlık süreci devam ediyor. Cim Bom'un hedefindeki bir diğer Premier Lig stoperi ise Kouyate. Uzun süredir Trabzonspor 'un kadrosuna katmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı 31 yaşındaki savunmacı için Galatasaray'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.

Listenin çoğunluğu genç

Terim'in hazırladığı genç oyuncu ağırlıklı stoper listesi doğrultusunda da girişimleri sürdüren Sarı-Kırmızılılar, fiyat/performans açısından en uygun seçeneğe ulaşmaya çalışıyor. Asıl sürpriz ise Cim Bom'un eski bir oyuncusu hakkında yaşandı. İngiliz The Sun Gazetesi, geçen sezonu Liverpool'da kiralık geçiren Ozan Kabak'ın, Schalke'den bu kez bonservisiyle ayrılacağını öne sürdü.

Haftalık 80 bin Pound!

Haberde, bir alt lige düşen Schalke'nin, Ozan'ın maaşını artık ödeyemeyeceği ve bu nedenle Alman kulübünün sözleşmeyi feshetmeye hazırlandığı ifade edildi. Galatasaray cephesinin, böyle bir ihtimal karşısında alt yapısından yetişen Ozan'la yeniden ilgilenebileceği belirtiliyor. Ancak The Sun'ın haberinde, Ozan'ı İngiltere Premier Lig kulüplerinin de çok istediği ve 21 yaşındaki savunmacının haftalık 80 bin Pound gibi bir ücret isteyebileceği vurgulandı.