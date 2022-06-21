Galatasaray 'da stopere yerli ayarı... Yeni sezonda yerli havuzunda sorun yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, daha önceki dönemlerde de gündeme gelen Kaan Ayhan'ı yeniden listenin en üst sırasına yazmıştı. Milli futbolcu için kulübü Sassuolo ile pazarlıklara başlayan Cim Bom, 2.5 milyon Euro'dan başladığı görüşmelerde 3.5 milyon Euro'ya kadar çıktı. İtalyan temsilcisi ise daha önceki dönemlerde olduğu gibi katı tavrını sürdürüyor. Çizme ekibi 5 milyon Euro'luk bonservis talebini düşürmese de Aslan bu inadı kırmak adına yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş da devrede

Diğer yandan da her türlü olumsuz gelişmeye karşın Sarı- Kırmızılılar'da alternatif isim, geçen sezonun flaş ismi Abdülkerim Bardakcı... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği 27 yaşındaki stoper için hafta içerisinde Konyaspor'la temas kurulacak. Galatasaray mutlaka yeni sezonda Kaan Ayhan ya da Abdülkerim Bardakcı ikilisinden birini yerli rotasyonuna dahil etmeyi hedefliyor. Bu konuda çalışmalar bu hafta içerisinde yoğunlaşacak.