MENÜ

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Sıra Luyindama'da

Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun ardından De Andre Yedlin ile de yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Antwerp'le anlaşan Luyindama için de pazarlıklar sürüyor.

25 Ocak 2022, Salı 10:49 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika Galatasaray transfer haberi! Sıra Luyindama'da

MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan ABD'li futbolcu Yedlin, pazartesi günü ülkesine gitti.

Galatasaray , sözleşmesini feshettiği tecrübeli futbolcunun ayrılığından bonservis geliri elde etmeyecek. Sarı-kırmızılılar, 1.5 yıl için oyuncuya ödemesi gereken 1 milyon 675 bin eurodan kurtulmuş olacak.

Sarı-kırmızılılarda Antwerp'le anlaşan Luyindama için de pazarlıklar sürüyor. Demokratik Kongolu futbolcuyu Galatasaray bonservisiyle vermek isterken, Belçika ekibi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor. (Milliyet)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...