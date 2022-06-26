Galatasaray 'da transfer konusunda gündemdeki sıcaklık devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı'nın transferi sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. La Liga devi Sevilla, Marcao için Galatasaray'a yaptığı transfer teklifini yükseltti. İşte ayrıntılar...

SEVİLLA'NIN İLK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla Avrupa'nın yakın takibine giren Marcao konusunda Sevilla'dan gelen ilk transfer teklifi reddedilmişti. La Liga temsilcisi ilk teklifinde Süper Lig devine 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemeyi taahüt etmişti.

TEKLİF YÜKSELTTİLER

Galatasaray'ın ret cevabı sonrası Sevilla'dan flaş bir hamle geldi. La Liga temsilcisi, 10 milyon euroluk transfer teklifini 12 milyon euroya yükseltme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar ile Sevilla arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi.

ZENİT'TEN DE TEKLİF ALDI

Sevilla ile anlaşma aşamsında olan Marcao için Rusya temsilcisi Zenit de devreye girdi. Brezilyalı stoper kariyeriyle ilgili planlaması nedeniyle bu teklifi doğrudan reddetti. Marcao, sarı-kırmızılı kurmaylara da futbola Avrupa'da devam etmek istediğini belirtti ve Sevilla konusunda kolaylık istedi.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

26 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Galatasaray'da vazgeçilmez isim oldu. Marcao hem Fatih Terim hem de Domenec Torrent yönetiminde takıma ilk yazılan isimler arasında yer alırken geçtiğimiz sezon toplamda 38 müsabakada oynama şansı yakaladı. Brezilyalı futbolcu bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olması için geri sayıma geçilen Marcao'nun sarı-kırmızılılarla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

4 MİLYON EUROYA GELDİ

Avai ve Atlético Paranaense'de altyapı eğitim alan Marcao daha sonra Atletico Goias, Rio Ave ile Chaves'te oynadı. Sar-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu devre arasında 4 milyon euro ödeyerek Brezilyalı futbolcuyu transfer etti. (Skorer)



