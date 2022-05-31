Galatasaray 'ın transfer gündeminde yine Seri ve Onyekuru rüzgarı esiyor. İki futbolcu da daha önce kiralık olarak formasını giydikleri Sarı-Kırmızılı kulübe geri dönmek istiyor. Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e yükselen Fulham'daki sözleşmesi biten ve boşa çıkan Jean Michael Seri ile Olympiakos'ta aradığını bulamayan, süre almakta dahi zorlanan ve ayrılık kararı veren Henry Onyekuru, Galatasaray'a haber yolladı. Seçim süreci nedeniyle herhangi bir somut adım atılamazken, oyunculara, "Bizden haber bekleyin" mesajı verildi. Galatasaray adına her iki oyuncuyla da görüşme yapıldığı ve son derece uygun maliyetlerle bir prensip anlaşması sağlandığı ifade ediliyor.



