Galatasaray ön libero bölgesi için devre arasında mutlaka transfer yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takım geçen sezon kiraladığı Jean Michael Seri'yi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'un haberine göre Sarı-Kırmızılı takım Seri'yi yarım sezon kiralamak için Fulham ile görüşmelere başladı. İngiliz kulübünde bu sezon sadece 119 dakika süre olan Seri'nin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

2019-2020 sezonunda 37 karşılaşmada Sarı-Kırmızılı formayı giyen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu 2 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Seri'nin Fulham ile 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.