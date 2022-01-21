Kadrosuna kaliteli bir orta saha oyuncusu katmak için düğmeye basan Galatasaray , daha önce de istediği Amadou Diawara'yı yeniden transfer listesine almıştı. Diawara için kulübü Roma ile temas kuran Sarı-Kırmızılılar'ın, Gineli orta saha oyuncusunun transferi için en ciddi rakibi ise İspanyol kulübü Valencia. Valencia'nın 24 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yaptığı yönünde haberler İtalyan basınında çıkarken, Roma'nın Diawara'nın kiralanmasına 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu karşılığında izin vereceği belirtildi.

GALATASARAY NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Galatasaray'ın Roma'nın Amadou Diawara için istediği 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu karşısında bu transfer için adımlarını nasıl atacağı da merak konusu haline geldi. Şu anda Gine ile Afrika Kupası'nda olan Amadou Diawara'nın transferinin turnuvadan dönmesi ile şekilleneceği ve oyuncunun Galatasaray ya da Valencia'ya imza atacağı ifade ediliyor.

Bu sezon İtalya Ligi'nde 4 maçta sadece 168 dakika süre alabilen Diawara, 2019 yılında 21 milyon Euro karşılığında Roma'ya imza atmıştı. (Takvim)



