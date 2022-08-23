Son dakika haberleri… Futbolda yeni bir döneme giren Galatasaray , Haziran ayında başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ile birçok değişikliğe gitti. Teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, geçtiğimiz sezona göre kadronun büyük bir kısmını revize etti. Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan ve Marcao gibi oyuncularla yollar ayrıldı. Bu isimlerin yanı sıra Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Omar Elabdellaoui'nin de takımdan gönderilmesi bekleniyor. Takıma yeni katılan isimler de dikkat çekici oldu. Mertens, Torreira, Seferovic ve Olivieria gibi yıldız oyuncular transfer edildi. Galatasaray'ın transfer dönemindeki hareketliliği devam ederken sürpriz bir golcü gündeme geldi.

BARCELONA'NIN YILDIZI GELİYOR

Hücum hattını önemli isimlerle güçlendiren Cimbom'un gündemine gelen son isim Barcelona'nın Danimarkalı golcüsü. Galatasaray, Barcelona forması giyen 31 yaşındaki Danimarkalı golcü Martin Braithwaite'ı transfer etmek için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Danimarkalı golcüye Körfez ülkelerinden de teklifler olduğu, Mallorca'nın da resmi teklif yaptığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen Braithwaite 10 kez de fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, santrfor dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon görev aldığı 4 maçta 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı. Braithwaite son iki sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-2021 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı. Danimarkalı santrfor, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro transfer bedeli ile transfer olmuştu. (Takvim)