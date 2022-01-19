Kadroyu neredeyse sil baştan güncellemek üzere kolları sıvayan Galatasaray 'da, sadece bu sezonu kurtarmanın değil, önümüzdeki sezonun iskeletini kurmanın planları yapılıyor. Bu doğrultuda orta sahaya ciddi bir yatırım yapması beklenen Sarı-Kırmızılılar'ın 8 numara gündeminde öne çıkan iki isim var. Bunlardan biri Gedson Fernandes, diğeri de Ross Barkley. Şu an itibarıyla iki oyuncunun da kiralık olarak kadroya katılma ihtimali ağır basıyor. Ancak Galatasaray Yönetimi, sezon sonundaki satın alma opsiyonu durumu ve rakamına göre bir tercih yapmayı düşünüyor. Lig bitiminde kesinlikle takımdan ayrılacak durumdaki bir oyuncuya yatırım yapmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, hem Benfica hem de Chelsea ile görüşmeleri sıklaştıracak.

Everton da devrede

Gedson Fernandes'in Galatasaray'a geri dönme isteği, bu transferi şimdilik daha cazip kılıyor. Ancak Benfica ile henüz tüm şartlarla anlaşma sağlanabilmiş değil. Ross Barkley konusunda Chelsea'nin esnek davranması ise bir avantaj olarak görülüyor. Fakat bu noktada İngiliz futbolcunun Türkiye'ye transfer ihtimalinin çok yüksek olmadığı yönünde ifadeler kullanılıyor. Ada basınına göre eski takımı Everton da Barkley'yi kiralamak isteyen kulüpler arasında. 28 yaşındaki futbolcunun bu durumda tercihini Everton'dan yana kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray Yönetimi, süreci yakından takip ediyor. Ayrıca Torrent'in listesinde farklı adayların da olduğu, gelen haberler arasında.