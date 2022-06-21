Son dakika Galatasaray transfer haberi! Sağ bekte rota Onur Bulut

Sarı-Kırmızılılar'da sağ bek operasyonu da başlıyor... Sacha Boey'in ayrılmak istediğini bildirmesinin ardından arayışlar başlarken, rota Kayserispor'da çıkış yapan Onur Bulut'a çevrildi. Hem yerli olması hem ligi yakından tanıması hem de 11'de oynayabilecek kapasitesi nedeniyle, 28 yaşındaki futbolcuyu 1 numaralı hedef olarak belirledi.

Daha net adımlar atılacak

Maliyet araştırmasına başlanan Onur için bu hafta Kayserispor'la masaya oturulacağı öğrenildi. Almanya doğumlu tecrübeli oyuncunun da artık büyük takımda oynamak istemesi nedeniyle, Kayseri yönetiminden kolaylık talep ettiği kaydedildi. Sarı-Kırmızılılar'la 1 yıllık sözleşmesinin kalması, Onur'un da açıkça ayrılmak istediğini söylemesi Cim Bom'un masada elini güçlendiren detaylar. Okan Buruk'un da resmi olarak göreve başlamasıyla Dursun Özbek ve yönetimi transferde daha net adımlar atacak.