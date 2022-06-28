İtalya Serie A’da yer alan Sassuolo Kulübü’nün, milli futbolcu Mert Müldür’ün bonservisi için 8 milyon Euro istemesi ve kiralamaya da yanaşmaması, Galatasaray ’ı sağ bek arayışında alternatifsiz bıraktı. Bu mevkiye yerli futbolcu almayı planlayan sarı kırmızılıların önünde Kayserisporlu Onur Bulut’tan başka seçenek kalmadı.

YENİDEN PAZARLIK YAPACAK

Galatasaray yönetimi, geride bıraktığımız sezonun parlayan isimleri arasında yer alan Onur için Kayserispor’la yeniden masaya oturarak bonservis için pazarlık yapacak. Kayserispor, 29 yaşındaki futbolcuya 3 milyon Euro değer biçerken, Galatasaray bu rakamı mümkün olduğunca düşürmeye çalışıyor.

BOCHUM ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Almanya’da Bochum altyapısından yetişen Onur Bulut, Almanya’da bu takımın yanı sıra Freiburg ve Braunschweig formaları giydikten sonra 2019’da Alanyaspor ’a geldi. Burada 2 sezon forma giydikten sonra geçen yıl bedelsiz olarak Kayserispor’a giden Onur, 41 maçta oynarken, 1 gol attı ve 8 asist yaptı. (Hürriyet)