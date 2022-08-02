Galatasaray , transferde hareketli saatler geçiriyor. Lucas Torreira ve Evander transferlerinde önemli aşama kaydeden Sarı-Kırmızılılar, savunma hattını da Daniele Rugani ile güçlendirmeye hazırlanıyor.





Tercihini yaptı!

Bonservisi Juventus'ta bulunan Daniele Rugani ile İtalya'dan Empoli, Sampdoria ve Verona'nın ilgilendikleri aktarılmıştı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Rugani'nin seçimi Galatasaray'dan yana...

Gazzetta, Sarı-Kırmızılıların transferi önümüzdeki birkaç saat içerisinde tamamlamaya hazırlandığını belirtiyor.