Son dakika Galatasaray transfer haberi! Rota Diawara...

Ligdeki kötü gidiş ve Domenec Torrent sonrası güncellenen yol haritası, Galatasaray 'ın transferde yeniden hareketli günler geçirmesine yol açtı. Özellikle orta alana en az 2 takviye birden yapmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar'ın gündeminde ön libero olarak yeniden Amadou Diawara ismi ön plana çıkıyor.

Galatasaray Yönetimi, Torrent'in de kadrosunda görmeyi istediği 24 yaşındaki Gineli futbolcuyu kiralamak için düğmeye bastı. Roma'da kadro dışı kalan ve şu sıralarda ülkesiyle Afrika Kupası'nda mücadele eden genç oyuncunun İtalya'ya geri dönmesi bekleniyor. Roma ile yapılan görüşmelerde herhangi bir sorun olmadığı, diğer teklifleri de değerlendirmek isteyen Diawara'nın vereceği cevabın, bu transfer girişimindeki sonucu belirleyeceği bildirildi.

Terim de çok istemişti

Amadou Diawara, Fatih Terim döneminde de Galatasaray'ın ısrarla istediği oyunculardan biriydi. Özellikle hocası Mourinho ile yaşadığı sorunların ardından kadro dışı kalınca, Terim meslektaşı ile temasa geçerek ilgisini iletti, ancak kulüpler bir türlü ortak noktada buluşamadı. Bu kez Torrent döneminde Diawara'nın Galatasaray'a transferi yüksek ihtimal görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncuyla 6 numara krizini çözüp, diğer taraftan da bir 8 numara için temasları sıklaştırmaya hazırlanıyor.

Metin Karabaş