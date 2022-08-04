Galatasaray 'da yeni sezon öncesi kiralık gönderilmesi planlanan Olimpiu Morutan, İtalya'ya gitmişti. Rumen oyuncu için İtalya Serie B ekiplerinden Pisa ile sağlanan anlaşmanın da detayları belli oldu.





La Nazione'nin haberine göre Pisa, İtalya'ya gelen Morutan ve menajeri Ioan Becali ile olan görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Burada Galatasaray ile olan anlaşmanın detayları da netleştirildi.

İşte satın alma opsiyonu

Galatasaray, Morutan'ın kiralanması karşılığında İtalyan ekibinden 300 bin Euro ücret alacak. Rumen oyuncunun satın alma opsiyonu da 6 milyon Euro olarak belirlendi.

İtalya Serie B'de mücadele eden Pisa, sezon sonunda Serie A'ya yükselmeyi başarırsa satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek.

Morutan'ın sağlık kontrolleri sonrasında resmî imzayı atacağı belirtilmekte.