Galatasaray , ikinci devrede hücum hattında sorun yaşamamak adına önlemini erken almaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray, Hertha Berlin'in forveti Krzysztof Piatek'i kadrosuna katmak istiyor.

Resmî teklif yapıldı!

Son Başakşehir maçında Mbaye Diagne'nin yaşadığı sakatlık ve Mostafa Mohamed'in Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle Galatasaray, forvet hattına bir takviye adına çalışmalarına başladı. Sarı-Kırmızılılar, Hertha Berlin'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek için resmî kiralama teklifini Alman ekibine iletti. Galatasaray'ın kiralık teklifinde sezon sonunda satın alma opsiyonu da bulunuyor.





İstediği süreleri alamıyor

Kariyerinde çok erken dönemde büyük yükseliş yaşayan Piatek, Hertha Berlin'de bu sezon istediği süreleri alamıyor. Polonyalı oyuncu bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada sadece 4 kez ilk 11'de yer alırken toplam 364 dakika süre alabildi. Maç başına ortalama 36.4 dakika oynayabilen Piatek, 1 gol kaydetti.

Daha önce de Aslan'ın gündemindeydi!

2017-18 sezonunda ülkesinde Cracovia Krakow ile çıktığı 38 maçta 21 gol ile dikkat çeken Piatek, o dönem Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Özellikle Fatih Terim'in kendisini takıma kazandımak istediği belirtilmişti.

Genoa performansı akıllarda

Galatasaray'ın da istediği Piatek, 2017-18 sezonu sonunda 4.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olmuştu. Genoa'da sezona müthiş başlayan Piatek, ilk 7 lig maçında da üst üste gol atarken 7 maç sonunda toplam 9 gole ulaşmıştı. Devre arasına gelindiğinde 19 maçta 14 gol atmış olan Piatek, 35 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer oldu.

Milan'daki performansıyla da birlikte sezonu toplam 43 maçta 32 gol atarak tamamlayan Polonyalı golcü, 2019-20 sezonunun devre arasında ise 24 milyon Euro'ya Hertha Berlin'e gitmişti.

FANATİK ÖZEL | Yakup Çınar