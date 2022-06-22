Transfer çalışmalarını sürdüren ve mutlaka bir orta saha almak isteyen Aslan'ın gündemine flaş bir isim daha geldi. Xeka'yı bitirmek üzere olan Aslan, Antalyaspor'da forma giyen Fernando'yu da istiyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bejing Guoan'dan, Akdeniz ekibinin yolunu tutan Brezilyalı'nın, bir yıllık daha kontratı bulunuyor. Fakat Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 18 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.