Galatasaray , 6 numara için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa’da transferin dün gece itibariyle bitmesinden sonra kulüplerin kadroları ile ilgili kararını bekleyen sarı-kırmızılılar bütün ihtimalleri değerlendiriyor.

Okay Yokuşlu için Celta Vigo’ya 900 bin euro kiralama teklifinde bulunan Cim-Bom, zorunlu satın alma opsiyonunun ise 2 milyon euro olmasını istedi. Arsenal forması giyen Mohamed Elneny için de devrede olan sarı-kırmızılılar 5 milyon euroyu gözden çıkardı. 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu için İngiliz kulübünün kararı bekleniyor. Galatasaray’ın listesindeki bir diğer oyuncu Aliou Dieng için ise Ah-Ahly ile pazarlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılar bu üç futbolcudan birini 6 numara pozisyonuna transfer etmeyi düşünüyor. (Skorer)