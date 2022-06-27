Galatasaray 'da geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde orta alanın merkezinde Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu ikilisi görev yaptı. Fakat bu süre içerisinde iki oyuncu, ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yarattı. Hem Taylan hem de Berkan, zaman zaman performanslarıyla yükselişe geçseler de bir türlü istikrarı yakalayamadılar. Gelecek sezondan itibaren yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmak isteyen Aslan, bu bölgede sil baştan bir temizlik yapmak istiyor. Bu doğrultuda merkezin tamamının değişmesi hedefleniyor. Sarı-Kırmızılılar, uzun bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın formasını giyen Morgan Sanson'un peşindeydi. Özellikle Okan Buruk'un istediği 27 yaşındaki futbolcu için temaslar devam ediyor. 3 yıllık sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu için ikna turları başlayacak. Sanson'un en dikkat çeken özelliklerinden biri ise çift yönlü bir orta saha oluşu. Okan Buruk, bu konuda böyle bir ismi mutlaka takımda görmek istediğinin altını çizdi.

Mario'nun şartları zor

Öte bir diğer aday da Joao Mario. Ülkesi Portekiz'de Benfica forması giyen 29 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon bedesiz olarak takıma katıldı ve halen 4 yıllık kontratı var. Joao Mario'nun, kulüpte düzenli oynaması ve sözleşmesi şu an için şartları zorlaştırsa da alternatif isimlerden biri olarak listede yer alıyor.

Metin Karabaş