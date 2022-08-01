Son dakika Galatasaray transfer haberi! Ön liberoda kritik hafta

Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezon en çok problem yaşadığı bölgelerden biri ön libero oldu. Yaz transfer döneminde de buradaki açığı kapatmak isteyen Aslan, pek çok isimle görüştü fakat halen aranan oyuncu bulunamadı. Ligin başlamasına sayılı günler kala da iki isim üzerinde yoğunlaşıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele'nin, Milan ile anlaşamaması sonrasında ibre Cim Bom'a dönmüştü. Fakat Lacivert-Beyazlılar, kiralık teklifine sıcak bakmasa da masadaki adayların bir bir gitmesiyle birlikte Galatasaray 'ın eli iyice güçlendi. Sarı- Kırmızılılar, bu hafta içerisinde yeni bir görüşme daha yapıp, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

İkisinden biri...

Listedeki bir diğer isim de bir dönem anlaşma noktasına gelinen William Carvalho... İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu, son olarak Galatasaray'ın sosyal medyada paylaştığı bir gönderiyi beğendi. Bu durum taraftarları heyecanlandırırken, Portekizli futbolcunun da kulüpten haber beklediği bilgisine ulaşıldı. Cim Bom şimdi ise bu hafta birbirinden kritik görüşmeler yapacak. Aslan'ın hedefi ise iki oyuncudan birini kadrosuna katıp, libero konusundaki problemi gidermek.

Metin Karabaş