Son dakika Galatasaray transfer haberi! Ndombele bombası

Geçen sezon en çok sorun yaşadığı bölge olan orta alanı üst seviyede isimlerle takviye etmek için kolları sıvayan Galatasaray 'da Tanguy Ndombele heyecanı yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar yaklaşık 1 hafta önce gündemine gelen ve kağıt üzerinde bitirilmesi çok zor olan transferde önemli yol almış durumda.

1 HAFTADIR MASADA

Yönetim Fransız yıldıza yeni sezon planlamasında yer vermeyen Tottenham Hotspur'la satın alma opsiyonlu kiralama konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı. Şu anda iki kulüp arasında opsiyon maddesi üzerinden görüşmeler sürüyor. Galatasaray yönetimi en büyük sıkıntıyı ise Ndombele'yi ikna konusunda yaşıyor. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ve Sarı-Kırmızılılar'ın ikna yollarını aradığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını eski kulübü Lyon'da kiralık geçiren Tanguy Ndombele'nin transferi için tüm şartlar seferber edilmiş durumda.

10 GOL KAYDETTİ

Tottenham formasıyla 91 maçta oynayan Ndombele 10 gol ve 9 asistle 19 gole katkıda bulundu. 7 kez Fransız Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcu müthiş dripling yeteneği, dinamizmi ve uzaktan etkili şutları ile tanınıyor.

60 MİLYON EURO ÖDENDİ

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 30 milyon Euro olan Ndombele 2019 yılında 60 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Tottenham'a transfer oldu. Ancak 25 yaşındaki futbolcu İngiltere'de beklentileri karşılayamadı. (Takvim)