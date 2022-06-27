Sarı-Kırmızılılar'ın, Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için 1 Temmuz'a kadar 4 milyon Dolar ödeme yapması bekleniyor. Bu paralelde ödeme yapıldıktan sonra yıldız golcü, tamamen Aslan'ın oyuncusu olacak. Ancak 24 yaşındaki santrfor için daha önce Fransa'dan teklifler vardı. Şimdi ise yeniden Almanya Bundesliga'ya yükselen Schalke, Mohamed'e talip oldu. Galatasaray Yönetimi'nin, en az 8 milyon Euro'luk bir beklentisi var. Mavi-Beyazlılar da Mohamed'i çok istiyor. Tarafların önümüz1deki günlerde görüşmelere başlaması hedefleniyor.