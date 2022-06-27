MENÜ

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Mostafa Mohamed'e Schalke kancası

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Mostafa Mohamed için Fransa'dan sonra şimdi Almanya'dan teklifler var.

27 Haziran 2022, Pazartesi 07:42 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika Galatasaray transfer haberi! Mostafa Mohamed'e Schalke kancası

Sarı-Kırmızılılar'ın, Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için 1 Temmuz'a kadar 4 milyon Dolar ödeme yapması bekleniyor. Bu paralelde ödeme yapıldıktan sonra yıldız golcü, tamamen Aslan'ın oyuncusu olacak. Ancak 24 yaşındaki santrfor için daha önce Fransa'dan teklifler vardı. Şimdi ise yeniden Almanya Bundesliga'ya yükselen Schalke, Mohamed'e talip oldu. Galatasaray Yönetimi'nin, en az 8 milyon Euro'luk bir beklentisi var. Mavi-Beyazlılar da Mohamed'i çok istiyor. Tarafların önümüz1deki günlerde görüşmelere başlaması hedefleniyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...