Son dakika Galatasaray transfer haberi! Morutan yüzde 99 bitti

Morutan için geri sayımda olan Galatasaray 'a sevindirici haber Romanya'dan geldi. Sarı-Kırmızılılar 22 yaşındaki yıldız oyuncunun menaceri Vulturar ile yapılan görüşmelerin ardından prensipte anlaşma sağlamıştı. Ardından da gözler oyuncunun formasını giydiği ve Morutan için 10 milyon Euro bonservis bedeli istediğini söyleyen FSCB Kulübü'nün sahibi ve başkanı Gigi Becali'ye çevrilmişti. Galatasaray'ın 6.5 milyon Euro önerdiği ve 7 - 7.5 milyon Euro bandında bitirmeyi hedeflediği transferle ilgili Becali'nin Rumen basınına yansıyan ifadelerine göre transferde sona gelindi.

Resmi açıklama bekleniyor

Konferans Ligi'ndeki Shakhter Karagandy maçında penaltı kaçırıp takımının elenmesine neden olan Morutan'ı kesinlikle satacağını açıklayan Becali'nin bu oyuncuyla ilgili olarak "Morutan'ın Galatasaray'a transferi yüzde 99 bitti, İstanbul'a gidiyor" ifadelerini kullandığı belirtildi. Artık tarafların küçük detayları konuştuğu belirtiliyor. Bükreş kulübünü tamamen gözden çıkaran Morutan da artık işin resmiyete dökülmesini bekliyor.