Galatasaray ile Marcao'nun yolları ayrılmak üzere... Sarı- Kırmızılı ekibin Brezilyalı savunmacısı, özel izinli olarak hâlâ yeni sezon çalışmalarına katılmadı. Bu süreç zarfında Sevilla ile transfer görüşmeleri yapan 25 yaşındaki futbolcu, İspanyol kulübüyle prensip anlaşmasına vardı ve ayrılık için Galatasaraylı yöneticilerden izin istedi. Ancak Galatasaray Yönetimi, bu transferden olabilecek en yüksek bonservis ücretini elde edebilmek adına,ö tüm süreci yeniden değerlendirme kararı aldı. Sevilla'nın son olarak Galatasaray'a 12 milyon Euro önerdiği, Sarı- Kırmızılılar'ın 15 milyon Euro'nun altında bir rakama kesinlikle "Evet" demeyi düşünmediği öğrenildi.

Transferler ona bağlı

Marcao, sürecin bir an önce olumlu yönde tamamlanmasını ve İspanya'ya taşınma işlemlerini halletmek istiyor. Sambacı'nın tatildeyken de hem menaceri hem de Galatasaraylı yetkililerle bu transferdeki gelişmeleri konuştuğu belirtildi. Sarı- Kırmızılılar da Sevilla'nın istedikleri rakama çıkmaları halinde transferi onaylamaya sıcak bakıyor. Brezilyalı savunmacıdan elde edilecek bonservis geliri, takımdaki diğer bölgelere yapılacak takviyelerde kullanılacak.

Metin Karabaş