Son dakika Galatasaray transfer haberi! Marcao için geliyorlar

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, uzun bir süredir Aslan'ın yıldızı Marcao’nun peşindeydi. Kırmızı-Beyazlılar, ilk olarak 10 milyon Euro'luk teklif yaptı, fakat kabul edilmedi. Sonrasında gelen 12 milyon Euro'luk öneriye de sıcak bakmadı. İspanyol ekibi, son olarak Cim Bom'un istediği rakama çıktı. Sevilla, bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'luk bir sözleşme hazırlıyor. Galatasaray Yönetimi'nin de artık bu transfere onay vereceği belirtildi. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda bu hafta içerisinde Kırmızı-Beyazlı ekibin, Marcao'yu kadrosuna katmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Brezilyalı stoperin, artık takımda kalması için önünde herhangi bir engel kalmadı. Aslan, Marcao'nun satışından gelecek parayı da transferlerde harcamak istiyor.