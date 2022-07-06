Son dakika Galatasaray transfer haberi! Marcao için geldiler

Dış transferde kritik yatırımlar yapmaya hazırlanan Galatasaray 'da, transferlerin kaynağı da neredeyse belli oldu! Cim Bom'un en revaçtaki oyuncusu Marcao ile yolları ayrılmak üzere. İspanyol kulübü Sevilla ve Rus kulübü Zenit'in, temsilcilerini İstanbul'a göndererek Galatasaraylı yetkililerden randevu aldığı öğrenildi. İlk görüşme dün itibarıyla gerçekleşti. Daha önce Marcao, Sevilla ile el sıkışmıştı. Ancak La Liga ekibinin bonservis teklifi henüz Galatasaray'ı tatmin eden birseviyede değil. Tam da bu noktada devreye giren Zenit cephesi ise hem Marcao'ya hem de Sarı- Kırmızılı kulübe yapılan teklifi bir üst seviyeye çekti. Galatasaray cephesinin bu gelişme sonrası Ruslar'a daha sıcak baktığı, gelen haberler arasında.

Son ana kadar zorlayacak

Özel izinli olarak henüz takımla çalışmalara başlamayan Marcao'nun ise tercihini Sevilla'dan yana kullandığı belirtiliyor. İşte bu çıkmazın çözülebilmesi adına İspanyol kulübünün teklifini biraz daha artırması gerekecek. Galatasaray Yönetimi, 15 milyon Euro'luk bir teklife "Evet" demeye hazırlanıyor. Zenit tarafı bu rakamlara çıkmayı kabul etmiş durumda. Galatasaray'a yakın kaynaklar, hafta sonuna kadar bir anlaşma gerçekleşmesine kesin gözüyle bakıldığını dile getiriyor. Sevilla bu transferde birkaç adım önde olsa da Zenit'in de son ana kadar şartları zorlayacağı kaydedildi.