Galatasaray için flaş Mandzukic gelişmesi... Katar'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve şu sıralarda bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Hırvat golcüyle Sarı-Kırmızılı kulüp arasında ilk temas kuruldu. Galatasaray'ın yetki verdiği temsilciler, tecrübeli santrforla görüşerek Ocak ayındaki transfer durumunu sordular. Sezon başında da Türkiye'den teklifler aldığını, ancak anlaşma olmadığını söyleyen Mandzukic'in, Avrupa futboluna geri dönmek için can attığı, bu nedenle Galatasaray'la görüşmeye açık olduğunu ilettiği öğrenildi. Deneyimli golcünün bu görüşmede, "Kendimi her zamankinden güçlü hissediyorum" dediği de gelen haberler arasında. Takımı olmadığı için fiziksel çalışmalarına bireysel olarak devam eden Mario Mandzukic'in, her an maça çıkacakmış gibi kendisini hazır tutmaya gayret ettiği belirtiliyor.

Maaş limitleri düştü

Bu arada tecrübeli yıldızın yaz döneminde Türkiye'ye gelmeme sebebinin, imza parasıyla ilgili olduğu öğrenildi. Katar tercihi nedeniyle pişmanlık duyan Hırvat futbolcunun, mali konularda limitlerini düşürdüğü bildirildi. Sarı-Kırmızılı kulüp, bonservis ücreti ödenmeyeceği için Mandzukic'i herhangi bir oyuncusunu satmadan renklerine bağlayabilecek. Yönetim, golcü oyuncudan gelen olumlu yanıt sonrası teklif paketini hazırlamaya başladı. Olası bir imza parasının yine yıllık maaşa ekleneceği ve böylece Finansal Fair Play bütçesinde de herhangi bir eksilme yaşanmayacağı kaydedildi.

Başka teklifler de var

Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus formalarıyla büyük başarılara imza atan, Hırvatistan Milli Takımı'nın gol yükünü uzun süre sırtlayan Mandzukic, son şansını Katar'da denemiş, ancak başarılı olamamıştı. 1.90 boyundaki santrfora, Türkiye dışından da taliplerin olduğu ve Olympiakos'la, eski kulübü Wolfsburg'un teklif götürdüğü belirlendi. Ülkesine dönme seçeneği de dahil olmak üzere tüm teklifleri değerlendirmeye alan Mandzukic, son kararını önümüzdeki haftalarda vermeyi düşünüyor.