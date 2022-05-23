Galatasaray Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Burak Elmas'ın eski danışmanı Luis Campos'un Sarı-Kırmızılılar'a önerdiği son isim Bordeaux'tan... Campos, Fransa Ligi'nde son sırada yer alan ve küme düşen Bordeaux'nun 19 yaşındaki yıldızını Galatasaray'a sundu. Cim Bom, transfer harekatına seçim sonrası start vereceği için Mara ismi şu an için beklemede.

Galatasaray'a önerilen 19 yaşındaki santrfor Sekou Mara geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. 2020 yılından beri Bordeaux'ta forma giyen Mara, bu sezon 27 karşılaşmada forma giydi. 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Bordeaux ile geçtiğimiz aylarda yeni sözleşme imzalayan genç golcünün kulübeyle olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. 2 milyon Euro değeri olan Mara, Fransa U21'de 2 kez forma giydi. Galatasaray'da yeni yönetimin seçim sonrası Mara için hamle yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Genç yıldızın Fransa dışında Senegal pasaportu da bulunuyor. (Takvim)