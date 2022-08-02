Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , orta sahaya önemli bir takviyeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'den Lucas Torreira'nın transferini bitirmek üzere.





Express Sport'un haberine göre Galatasaray, bonuslar dahil 7.5 milyon Pound düzeyinde bir anlaşma ile Lucas Torreira'nın bonservisini almaya hazırlanıyor. Bu konuda Arsenal ile anlaşmanın sağlandığı belirtiliyor.

İstanbul'a geliyor!

Lucas Torreira'nın transfer resmiyet kazanmadan önce Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a doğru yolculuğa hazırlandığı iddia edildi. Express, oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a uçacağını aktarıyor.