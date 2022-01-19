Son dakika Galatasaray transfer haberi! Kötü Haber! Ola Solbakken...

Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olan Galatasaray 'a bir kötü haber de Ola Solbakken transferinden geldi...

Bodø/Glimt, Solbakken için gelen teklifleri reddetti

Norveç kulübü Bodø/Glimt'in, Ola Solbakken için gelen mevcut tekliflerin hepsini reddettiği belirtildi.

Menajeri İstanbul'a gelecekti

Bilindiği üzere Sarı-kırmızılı yetkililer, Norveçli oyuncu için bir süre önce girişimlere başlamış, başarılı kanat forvetin menajeri de İstanbul’a gelmek için Galatasaraylı yetkililerle sözleşmişti.

Bu sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon forma giydiği 10 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti. (Ajansspor)