Yeni sezonda Marcao'nun yanına farklı bir savunma partneri arayan Galatasaray , Kaan Ayhan transferinde kritik bir adım attı. Sarı-Kırmızılı yönetim, başarısız EURO 2020 performansına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Kaan Ayhan'la prensip anlaşmasına vardı. Başkan Burak Elmas'ın görevlendirdiği yetkililerin, 26 yaşındaki oyuncuyla turnuva sonrası görüşüp anlaştığı öğrenildi. Bu el sıkışmanın ardından yine vakit kaybetmeden harekete geçen Galatasaray Yönetimi, Kaan'ın kulübü Sassuolo'yla da pazarlık sürecini başlattı. İtalyan devinin, kapıyı 7.5 milyon Euro'dan açtığı bildirildi.





Transferde 10 gün planı

Buna karşın Kaan'ın geçtiğimiz sezon yeteri kadar süre alamaması, Milli Takım ’la yıldızını parlatma fırsatını kaçırması ve oyuncunun ayrılma isteği, Galatasaray'ın elini bir hayli güçlendiriyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Sassuolo ile yapılan ilk toplantının ardından, bu transferin 3.5-4 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle bitebileceğine inanıyor. Taraflar arasında pazarlıkların devam edeceği, Galatasaray'ın Kaan'ı 10 gün içinde İstanbul'a getirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Metin Karabaş

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