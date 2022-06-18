Son dakika Galatasaray transfer haberi! Kaan Ayhan seferberliği

Gelecek sezon yeniden zirveye oynamak isteyen Aslan, savunmaya yerli bir yıldız almak istiyor. Bu paralelde Galatasaray 'ın gündemindeki isimlerden biri de Kaan Ayhan. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Milli futbolcu için temaslar başlayacak. Geçtiğimiz dönemde 5 milyon Euro isteyen Çizme ekibine bu kez 3.5 milyon Euro önerilecek. 27 yaşındaki futbolcunun, 1 senelik kontratının kalması nedeniyle Galatasaray Yönetimi'nin de sıkı bir pazarlık içerisine girmesi bekleniyor. Kaan, özellikle sadece stoperde değil, Cim Bom'un en sorunlu bölgelerinden biri olan savunmanın sağında da forma giyebiliyor. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için yoğun mesai harcayacak. Kaan, 2020 yazında Fortuna Düsseldorf'tan, 2 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya gitti.