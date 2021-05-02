Galatasaray'da bu ay seçim heyecanı yaşanacak olsa da transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan medyası, Galatasaray'ın Parmalı Hernani'yi de transfer listesine yazdığını ve oyuncuyu yaz aylarında kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğünü yazdı.

BREZİLYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Parma'nın ligde kalma ihtimali zayıf... Birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak. İtalyan basını Hernani'ye Brezilya'dan da talipler olduğunu ancak Galatasaray'ın en ciddi aday olduğunu belirtti.

GİTMESİ GEREKENLER OLACAK

Parma Sportif Direktörü Javier Ribalta, "Serie B'ye düştükten sonra birçok oyuncuyla yollarımızı ayıracağız. Kontratlara saygım var ama gitmesi gerekenler olacak" diye konuştu.