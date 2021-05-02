Son dakika Galatasaray transfer haberi! İtalyanlar Hernani'yi yazdı
Galatasaray'da bu ay seçim heyecanı yaşanacak olsa da transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan medyası, Galatasaray’ın Parmalı Hernani’yi de transfer listesine yazdığını ve oyuncuyu yaz aylarında kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğünü yazdı.
Galatasaray'da bu ay seçim heyecanı yaşanacak olsa da transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan medyası, Galatasaray'ın Parmalı Hernani'yi de transfer listesine yazdığını ve oyuncuyu yaz aylarında kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğünü yazdı.
BREZİLYA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Parma'nın ligde kalma ihtimali zayıf... Birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak. İtalyan basını Hernani'ye Brezilya'dan da talipler olduğunu ancak Galatasaray'ın en ciddi aday olduğunu belirtti.
GİTMESİ GEREKENLER OLACAK
Parma Sportif Direktörü Javier Ribalta, "Serie B'ye düştükten sonra birçok oyuncuyla yollarımızı ayıracağız. Kontratlara saygım var ama gitmesi gerekenler olacak" diye konuştu.