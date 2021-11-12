Son dakika Galatasaray transfer haberi! İki İskandinav golcü

Galatasaray 'ın ara transferdeki golcü planı netleşmeye başladı. Sarı- Kırmızılılar, Halil ve Mohamed'in bonservisini alıp, Diagne'yi elden çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak Mohamed'in 4 milyon Dolarlık opsiyonla bonservisinin alınmasından hemen sonra Fransa'ya satışı gündemde. Sarı-Kırmızılılar bu operasyondan önemli ölçüde bir kâr bekliyor. Elbette bu aynı zamanda, forvete yapılacak takviye sayısının da artması anlamına geliyor. Bu doğrultuda forvet takviyesi isteyen teknik patron Fatih Terim'in gönlünde, Johan Elmander etkisi yaratması muhtemel İskandinav golcüler var. Tecrübeli hocanın listesindeki isimler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.









Uzatma opsiyonunu kullanmadı

Gündemdeki ilk isim, Galatasaray'a pek de yabancı değil: Teemu Pukki. 3 yıl önce de Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Finlandiyalı santrfor, bu sezon Premier Lig'de dibe çakılan Norwich'ten ayrılmak istiyor. Bir önceki transfer çalışmasında Galatasaray'la ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Pukki'nin, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 31 yaşındaki futbolcunun, kontrat uzatma opsiyonuna da yanaşmadığı öğrenildi.

Roma ve Lazio'nun gündeminde

Tecrübeli golcü Pukki'nin yanı sıra gündemde bir de scout önerisi var. Son dönemde Sarı-Kırmızılı kulübe önemli yetenekler kazandıran ekibin Terim'e izlettiği ve tam not alan Erik Botheim de Aslan'ın radarında. Ancak Bodo Glimt forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun Avrupa Konferans Ligi'ndeki performansı, Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. 4 maçtaki 3 golünü de Roma ağlarına gönderince, bir anda Jose Mourinho'nun aklını çelen Botheim'i, Roma'nın yanı sıra Lazio da kadrosuna katmak istiyor. Norveçli futbolcu, bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 19 gol, 9 asistlik performans sergileyerek adını duyurmayı başardı.