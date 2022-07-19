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Son dakika | Galatasaray transfer haberi: Idrissa Gueye kararını verdi!

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunduğu Idrissa Gueye, PSG'de kalmaya karar verdi.

19 Temmuz 2022, Salı 17:08 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray transfer haberi: Idrissa Gueye kararını verdi!

Galatasaray 'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Idrissa Gueye kararını verdi. Yaz aylarında PSG'den ayrılması beklenen oyuncu takımda kalma kararı aldı. 

L'Equipe'in haberine göre Gueye, Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti. Sarı-Kırmızılılara transfer olmaya sıcak bakmayan Senegalli oyuncunun olumsuz yanıtla görüşmeleri sonlandırdığı aktarıldı. 

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PSG'de kalmak istiyor

Şu anda PSG ile Japonya'da bulunan Gueye'nin satış listesine konduğu belirtiliyordu. Fakat PSG'de idarecilerle bir görüşme gerçekleştiren Gueye'nin takımda kalmak istediği ve yeniden kadrodaki yerini kazanmaya çalışacağı ifade edildi. 

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