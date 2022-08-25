Son dakika | Galatasaray transfer haberi: Icardi için resmi görüşme

Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray , Mauro Icardi transferinde önemli aşama kaydetti. Arjantinli golcünün Galatasaray'a transfer olmaya yeşil ışık yakması sonrası ibre tamamen Sarı-Kırmızılılara döndü.

Resmî görüşme

RMC Sport, PSG'nin Mauro Icardi için Galatasaray'dan resmî teklifi aldığını belirtti. Arjantinli oyuncunun anlaşma bekleyen bazı detaylara rağmen Galatasaray'a katılmaya sıcak bakmasının görüşmelerdeki gidişatı değiştirdiği ifade edildi.

Çözülmesi gereken iki konu

Icardi'nin Galatasaray forması giymesi için PSG ile yürütülen görüşmelerde iki konunun çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bunlardan biri Arjantinli oyuncunun maaşı ki ilk etapta Galatasaray'ın 3 milyon Euro önerdiği ve kalan kısmın PSG tarafından karşılanacağı belirtilmişti. Galatasaray'ın resmî öneri olarak sunduğu tutar net şekilde bildirilmezken Icardi'nin PSG'den maddi bir tazminat alarak Sarı-Kırmızılılar ile maaş konusunda anlaşma sağlamayı istediği ifade ediliyor.

Görüşmelerde ikinci kritik konunun da satın alma opsiyonu olduğu belirtiliyor. Galatasaray, Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlarken PSG'de sportif direktör Luis Campos, bu öneriye zorunlu satın alma maddesi eklemek istiyor.

İkili ilişkiler avantaj

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın transferi bitireceğinden emin olduğunu aktardı. Bunda ana etken olarak da Sarı-Kırmızılıların PSG ile olan iyi ilişkileri gösterildi. Nitekim PSG'nin yeni sportif direktörü Luis Campos, dönemin Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile İstanbul'da bir araya gelmiş ve Sarı-Kırmızılılar ile bir işbirliği adına görüşmelerde bulunurken Kasımpaşa maçını da tribünlerden takip etmişti.

Galatasaray'da birlikte gerçekleştirilmesi planlanan proje aksasa da Luis Campos ile iyi ilişkilerin korunduğu tahmin ediliyor. Schira, Wanda Nara ile Sarı-Kırmızılılar arasındaki görüşmenin olumlu sonuçlanmasının ardından Icardi'nin Türk kulübünde oynamak adına hazır olduğunu ifade ediyor.