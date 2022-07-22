Ofanfis bir orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Aslan, daha önce Joao Pedro ile yapılan görüşmelerde büyük yol katetmiş fakat yüksek ücret, problem yaratmıştı. Bunun üzerine Aslan, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin yıldızına rotayı çevirmişti. Mavi- Beyazlılar'da forma giyen Amine Harit ile ilgilenen Aslan, ilk etapta karşı taraftan 9 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talebi almıştı. İlk etapta bu ücret iki tarafı da çıkmaza sokarken, yapılan görüşmelerde fiyat yarı yarıya indi. Galatasaray ve Schalke, 4.5 milyon Euro konusunda ortada buluştu.

Harit sıcak bakıyor

Schalke, bu rakamın taksitlerle ödenmesini de kabul ederse transferin gerçekleşmesi için çok önemli bir yol daha katedilmiş olacak. Sonrasında ise Faslı futbolcunun ikna edilme süreci başlayacak. Fakat 25 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakması Aslan'ın işini kolaylaştırıyor.