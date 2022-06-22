Özellikle birkaç yıldır Göztepe 'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Halil Akbunar, İzmir ekibinin küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılma kararı almıştı. Trabzonspor 'un 28 yaşındaki futbolcu için ciddi bir ilgisi bulunurken, Galatasaray 'ın da yerli rotasyonu açısından tecrübeli kanat oyuncusunu gündemine aldığı iddia edildi. Ayrılmak istediğini yönetime bildiren Halil'in bu tavrı sonrasında İzmir ekibinin, şimdiye kadar istediği bonservis bedelinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi. Fakat Galatasaray Yönetimi, önerilen bu rakam karşısında Göztepe ile ciddi bir pazarlık yapmak istiyor.