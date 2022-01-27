Son dakika Galatasaray transfer haberi! Gomis pazarlığı

Galatasaray 'da golcü arayışları hız kazanırken, Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'den ayrılarak boşa çıkması, gündemi tamamen Fransız oyuncuya kaydırdı. Bonservisi elinde olan ve Sarı-Kırmızılı formayı giydiği tek sezonda 29 gol atarak şampiyonluk getiren ve gol kralı olan yıldız futbolcunun tekrar Cim Bom'a döndürülmesi için büyük çaba var. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan 36 yaşındaki santrforu 1.5 yıllığına Galatasaray'a getirmek isteyen yönetimin, toplamda maksimum 1 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun menaceri Mendy ile pazarlıklar da resmen başladı. Ancak Gomis cephesinin beklentisinin, Galatasaray'ın önerdiği rakama göre daha yüksek olduğu belirtiliyor.

3 milyon Euro yalanlandı

İddia edildiği üzere yıllık 3 milyon Euro gibi bir talebin kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edilirken, kulübe yakın kaynaklar ortak noktada buluşmanın çok da uzak olmadığını dile getiriyor. Ancak sadece Türkiye'den Fenerbahçe ve Başakşehir'in de devreye girmesinin pazarlık sürecini zorlaştırdığıkaydedildi. Buna karşın Gomis'in yeniden Galatasaray'a dönme isteği çok yüksek. Sarı- Kırmızılılar bu avantajı kullanarak transferi en kısa sürede tamamlamaya kararlı.

Buluşmak için sabırsız

Al Hilal'den ayrılır ayrılmaz Galatasaray'dan teklif alan Gomis'in, menaceriyle yaptığı görüşmede, "Orada yarım kalan bir hikayemiz var. Zorluk çıkarmamalıyız. Galatasaray taraftarıyla yeniden buluşmak için sabırsızlanıyorum" yönünde ifadeler kullandığı da gelen haberler arasında. Gomis'in menaceri Mendy de transfer haberleri çıktıktan sonra benzer açıklamalara imza atmıştı.

Metin Karabaş