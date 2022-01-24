Geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz ekiplerinden Benfica'dan transfer edilen Gedson Fernandes, kısa süre içerisinde oynadığı futbolla fark yaratmıştı. Yaz transfer döneminde de yıldız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar'ın girişimleri ise olumsuz sonuçlanmıştı. Ancak ara transfer döneminde kararlı ve emin adımlarla görüşmeleri sürdüren Aslan, bu kez temaslarda sona geldi. Gedson Fernandes ve kulübü ile her konuda anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

Kontrat sona erdiğinde...

Buna göre Benfica ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu ile 1.5 senelik kontrat imzalanacak. Yani kiralık kontrat sona erdiğinde Gedson Fernandes de boşa çıkacak ve doğrudan Sarı-Kırmızılı kulübe bonservisiyle transfer olabilecek. Ayrıca bu süre içerisinde Benfica'ya ödenecek para da belli oldu. Galatasaray Yönetimi'nin, Portekizli için kulübüne 1.5 sene içerisinde yaklaşık 4 milyon Euro civarında bir ödeme yapması bekleniyor.

Metin Karabaş