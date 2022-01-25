Son dakika Galatasaray transfer haberi! Gedson Fernandes geliyor

Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray 'da geri sayım başladı. Hem Portekizli futbolcuyla hem de kulübü Benfica ile anlaşmaya varan Sarı- Kırmızılılar, artık beklemede. Eşyalarını toplayan Gedson, yol için son hazırlıklarını yapıyor. 23 yaşındaki futbolcunun yarın akşama kadar İstanbul'da olması ve yapılacak ilk antrenmanda takıma katılması bekleniyor. Genç oyuncuya 1.5 yıl için 2 milyon Euro, kulübüne de 3.5 milyon Euro ödenecek. Bu süre sonunda Gedson Fernandes'in Benfica ile olan mukavelesi de sona erecek ve Galatasaray'la sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralanan, bu sezon başında ise Benfica'ya geri dönen Gedson, ülkesinde verimli bir dönem geçiremedi.









Terim istedi, Torrent aldı

Sadece 3 lig maçında 47 dakika şans bulabilen Fernandes, aynı zamanda Fatih Terim'in de kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında geliyordu. Ancak Portekizli futbolcu Galatasaray'da bu kez bir başka teknik adamla çalışacak. Aslan'ın hocası Torrent, genç orta saha oyuncusunu 8 numarada kullanmayı planlıyor. Gedson için şimdiden bireysel bir antrenman programı hazırlanmış durumda. Hedef, Gedson Fernandes'i Alanyaspor maçında 60 dakikayı çıkarabilecek seviyeye en kısa sürede ulaştırmak.

İlk yarıda sadece 3 lig maçında 47 dakika şans bulabilen Gedson Fernandes için Florya'da özel bir çalışma programı hazırlandı.