Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray , Lucas Torreira transferini bitirmek üzere. Arsenal ile 15 milyon Euro'dan başlayan bonservis pazarlıkları, 15 günlük çalışmalar sonrasında 6 milyon Euro'ya sonuçlandı. Bunun yanı sıra anlaşmada bonus maddesi de bulunmuyor. İngiliz ekibiyle anlaştıktan sonra Uruguaylı oyuncuyla görüşmeleri hızlandıran sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2 milyon 750 bin Euro'dan 4 yıllık sözleşme önerdi. Uruguaylı yıldızın bu teklife sıcak baktığı, bu akşam Milano'da yapılacak son görüşmede pürüz çıkmaması halinde de 48 saat içinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)