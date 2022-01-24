Son dakika Galatasaray transfer haberi! Forvet arayışı!

Forvet transferi konusunda Mostafa Mohamed'i geçtiğimiz haftalarda bonservisiyle birlikte kadrosuna katan Aslan'da, ileri uçta görev yapan Halil Dervişoğlu, beklentilerin altında kaldı.

Mbaye Diagne'nin adı ise gönderilecekler arasında yer alıyor. Hâl böyle olunca Galatasaray Yönetimi de santrfor konusunda elini çabuk tutmaya çalışıyor.

Son gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılı ekibin, forvet için arayışlarını sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı. Aynı zamanda alınacak ismin genç ve gelecek vadeden bir futbolcu olması konusunda yoğun çaba gösteriliyor.