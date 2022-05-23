Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Luis Suarez ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nando, "11 sene geçirdim burada ve bu kadar başarısız bir sezon ilk defa yaşadım. Yönetim ve hoca değişikliği oldu, hepsinin adaptasyon süreci var. Bu sezonu arkamızda bırakmalıyız. Şampiyon olabilir miyiz diye bir şey yok çünkü 22 kez şampiyon olmuş bir takım olarak bunu zaten yapmamız gerekiyor. Şimdi başkanlık seçimleri var. Her hocanın gidişi bizi üzüyor. Ancak bu işler bizim dışımızda gelişiyor. Umarım seneye daha iyi oluruz." dedi.

FERNANDO MUSLERA'DAN LUIS SUAREZ SÖZLERİ

Fernando Muslera, "2024'e kadar sözleşmem var, daha Dünya Kupası oynayacağım. Burası benim ikinci ülkem. Burada devam etmek isterim tabii ki ama şu anda bu konuları düşünmek istemiyorum. Bence Türkiye'deki hakemlerin seviyesi yüksek, yabancı hakeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Rakip takımdayken beni en çok zorlayan forvet Burak Yılmaz'dı. Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin statlarında oynamak, ekstra motivasyon sağlıyor. Fenerbahçe derbilerinden önce bazen midemde stresten şişme oluyor maçı beklerken. Ekstra motivasyonlu oluyorum." diye konuştu.

"2015 BENİM İÇİN ÖZEL"

Beyaz TV'ye konuşan Uruguaylı kaleci, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen vatandaşı Suarez'le ilgili, "Suarez'le Fenerbahçe'yle ilgili konuşmadım. Eğer sorarsa tabii ki önce Galatasaray 'a gelmesini söylerim. Suarez gibi isimler istisnai isimler. Türkiye gelişen bir lig, buraya ayak uydurabileceğini ve başarabileceğini düşünüyorum. En mutlu olduğum anlardan biri 2015 yılındaki şampiyonluk. O yıl bireysel ödüller de aldım. En üzgün olduğum an, ayağım ile ilgili geçirdiğim problem. Artık zihnimi bundan temizlemek ve daha iyi hazırlanmak istiyorum." dedi.