Galatasaray 'da hedef 10 numara transferini kısa süre içerisinde bitirmek. Sarı-kırmızılılar, yaratıcı orta saha için ilk aday konumundaki Evander'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Midtjylland ile görüşmeler sürüyor. Danimarka ekibiyle 8.5 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar 6.5 milyon Euro seviyesine kadar indi.

Galatasaray, 3-4 taksitli bir ödeme planı üzerinde dururken, Midtjylland bonservis bedelini olabildiğince kısa vadede istiyor.

Evander ile anlaşma sağlandı, B planı Amine Harit

Sarı-kırmızılılar, oyuncu tarafıyla ise birçok konuda uzlaştı. Danimarka ekibi ikna edilirse Evander ile yıllığı yaklaşık 1.5 milyon Euro'dan 3+1 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.

Bu transferde sorun yaşanması halinde ise yönetimin B planı, Amine Harit. 25 yaşındaki futbolcu için Schalke 04 ile her konuda anlaşıldı.

Son olarak Fredrik Midtsjö ile anlaşan Galatasaray, daha önce Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Haris Seferovic'i kadrosuna katmıştı. (NTV Spor)